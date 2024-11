Sat.1 plant nächste «Murmel Mania»-Staffel

TV-News

In wenigen Tagen finden in den Niederlanden Aufzeichnungen für acht neue Folgen statt. Melissa Khalaj führt erneut durch die Sendung.

Zwischen 2021 und 2023 war die Unterhaltungssendungbei RTL beheimatet, ehe Sat.1 etwas überraschend den Wechsel des Formats zum Bällchensender eintüte. Schließlich hatte RTL durchaus schöne Quoten-Erfolge mit dem in den Niederlanden produzieren Format vorweisen können. Sat.1 wiederum kam im Sommer 2024 nicht an die Vorjahres-Leistungen heran. Nach einem guten Start sackten die Werte spürbar ab. Im Schnitt kam man nur auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 7,4 Prozent, wobei die abschließenden beiden Folgen der vierteiligen Staffel weniger als sechs Prozent einfuhren.Dennoch hält Sat.1 an dem Format aus dem Hause Talpa, das hierzulande von Cheerio Entertainment produziert wird, fest. Zwischen dem 14. und 19. November werden im Studio Baarn in den Niederlanden acht neue Folgen jeweils in Doppelaufzeichnungen produziert. Damit verdoppelt Sat.1 den Produktionsauftrag im Vergleich zum Sommer.Als Moderatorin bleibt Melissa Khalaj an Bord. In jeder Folge treten drei Prominente an: Wer am besten murmelt, gewinnt das Preisgeld des Abends für seinen Publikumsblock. Welche Promis in der zweiten Sat.1-Staffel dabei sein werden, ist nicht bekannt.