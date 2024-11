Simon Schwarz: Ich begeistere mich sehr für Wissenschaft und wissenschaftliches Denken

Interview

Der Schauspieler ist ab 8. Oktober noch einmal in «Die Eifelpraxis» zu sehen. Zum Abschied sprach Schwarz mit Quotenmeter über die Reihe.

Seine Authentizität und Menschlichkeit. Er muss mit seinem eigenen Schicksal zurechtkommen und schafft es darüber hinaus für andere Menschen da zu sein. Das strahlt vielleicht eine besondere Verlässlichkeit und auch ein Art Zuversicht aus.In jeder Figur, die ich spiele, gibt es Anteile von mir – ich kann ja nur aus mir, meinen Erfahrungen und Emotionen heraus schöpfen.Ich bin Schauspieler und es gehört, so banal es klingen mag, einfach zu meinem Handwerkszeug, mich so in meine Figur einzufühlen, dass ich dann auch die Emotionen der Figur abrufen und sichtbar machen kann.Die Chemie entsteht zwischen den Charakteren – das macht die Beziehungen der Figuren aber nicht weniger wahrhaftig. Ganz im Gegenteil, darauf kommt es ja eigentlich an.Ich bin immer sehr dankbar, in schöner Landschaft und naturnah drehen zu können. Die Eifel hat eine ganz besondere Ausstrahlung – eine Mischung aus Mystik und Zartheit, die ich sehr mag. Wenn auch die Wahrheit ist, dass ein Großteil der Eifelpraxis gar nicht in der Eifel gedreht wurde.Ich mag den Doktor eigentlich so wie er ist und bin froh, dass ihm seine Kantigkeit zugestanden wird.Ich begeistere mich sehr für Wissenschaft und wissenschaftliches Denken – deshalb war es eine große Freude für mich, einen Mediziner spielen zu dürfen. Natürlich war es auch etwas Besonderes, eine Figur, die im Rollstuhl sitzt, zu spielen. Da waren eine intensive Vorbereitung und Training sehr wichtig für mich.Zum Glück nehme ich meine Figuren grundsätzlich nicht mit nach Hause – sonst wäre es auch ganz schön voll an unserem Küchentisch!