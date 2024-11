Amazon arbeitet an Cotton-Malone-Serie

US-Fernsehen

Der Schöpfer von «Fate: The Winx Saga» soll das Projekt übernehmen.

Amazon MGM Studios bereitet derzeit die Verfilmung der Catton Malone Bücher von Steve Berry vor. Die Reihe umfasst 18 Bücher und begann bereits 2006 mit dem Band „The Templar Legacy“. Im Frühjahr 2024 erschien das neueste Werk „The Atlas Maneuver“. Von den Büchern wurden bereits mehr als 15 Millionen Exemplare verkauft.In der offiziellen Logline zur Serie heißt es: „Cotton Malone, ein ehemaliger Agent des US-Justizministeriums, der zum Antiquitätenhändler wurde, steht weiterhin im Dienste seines Landes, als Geheimnisse und Verschwörungen, die tief in Amerikas Vergangenheit vergraben sind, ans Licht kommen und seine Zukunft bedrohen. Diese actiongeladenen Mysterien führen Malone in internationale Abenteuer, in denen er Feinde nicht nur in verfeindeten Nationen aufspürt, sondern auch in den höchsten Rängen der mächtigsten und geheimsten Kabalen der Vereinigten Staaten.“An der Serie ist Brian Young als Autor und ausführender Produzent beteiligt, Berry wird ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Als ausführende Produzenten fungieren Patrick Moran und Lynley Bird von PKM Productions im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit Amazon MGM Studios.