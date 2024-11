Finale «Sisi»-Staffel startet im Dezember

TV-News

Dominique Devenport und Jannik Schümann sind wieder als Sisi und Franz zu sehen.

Nachdem im Frühjahr in Riga, Vilnius und Umgebung sowie Kroatien und Slowenien sechs neue Folgen der RTL+-Seriegedreht worden waren, hat der Kölner Streamingdienst einen Startermin für die finale vierte Staffel kommuniziert. Am 1. Dezember sind Dominique Devenport und Jannik Schümann wieder als Kaiserpaar Sisi und Franz zu sehen. Das Finale erzählt, wie Sisi nach dem Tod ihres Vaters den besten Jockey Bayerns zu einem großen Pferderennen herausfordert, um den Familiensitz Schloss Possenhofen zu retten.Während sie für das Rennen trainiert und damit ihr Versprechen an Franz bricht, stößt sie schon bald auf abgründige Familiengeheimnisse. Sisis ältester Bruder Louis muss sich im Angesicht neuer Verantwortungen zwischen Liebe und Karriere entscheiden und die jüngste Schwester Sophie Charlotte schwärmt ausgerechnet für den verrufenen König Ludwig.Neu im Cast sind unter anderem Rick Okon als Sisis Bruder Louis, Philine Schmölzer als kleine Schwester Sophie Charlotte, Klaus Steinbacher als Jockey Georg Basselet von La Rosée, Gustav Schmidt als König Ludwig II. sowie Antonia Moretti als Henriette Mendel. Weiterhin Teil der erstklassigen Besetzung sind Julia Stemberger (Herzogin Ludovika), Désirée Nosbusch (Erzherzogin Sophie), Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy), Marcus Grüsser (Herzog Max) und David Korbmann (Graf Grünne).RTL+ zeigt die sechsteilige Staffel jeweils im Wochenrhythmus mit zwei Folgen, sodass das Serienfinale ab dem 15. Dezember zum Streamen bereitsteht. RTL wird die ersten Folgen der Story-House-Pictures-Produktion am 8. Dezember im linearen Fernsehen zeigen. Außerdem läuft die vierte Staffel bei RTLup am 9., 16. und 23. Dezember Dezember in Doppelfolgen. Ab 7. Oktober sind alle Folgen der ersten drei Staffel im Programm. Zudem wiederholen der Spartensender sowie RTLsuper am 26. Dezember die sechs Folgen der neuen Staffel.