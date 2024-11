Otto Bulletproof steht ab Dezember dem Unbekannten gegenüber

TV-News

DMAX hat die zweite Staffel von «Facing the Unknown» terminiert. Nach Fritz Meinecke übernimmt Otto „Bulletproof“ Karasch die Moderation des Formats.

Ab dem 6. Dezember zeigt DMAX jeden Freitag um 20:15 Uhr eine Episode der zweiten Staffel der Abenteuershow. Alle Episoden sind jeweils eine Woche vorab exklusiv auf discovery+ zu sehen. Der frühere Elitesoldat und Survival-Experte Otto Karasch, in der Outdoor- und Survival-Szene auch bekannt als „Otto Bulletproof“, begibt sich auf zehn Expeditionen, die ihn zu einigen der entlegensten und gefährlichsten Orte der Erde führen werden. Karasch übernimmt das Format von Fritz Meinecke, der die erste Staffel präsentierte.Von den wilden Everglades über den geografischen Mittelpunkt Afrikas bis zum Altai-Gebirge in der Mongolei – Karasch stellt sich Extremsituationen, die selbst erfahrenen Outdoor-Spezialisten alles abverlangen. Jede Episode bietet spannende Herausforderungen: Gleich in der Auftaktfolge begibt sich Karasch zusammen mit seinem Begleiter Alex Perlefein in die mongolischen Berge, wo sie mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad und unzuverlässigen Transportmitteln kämpfen müssen. Ihr Ziel: das Wissen und die Traditionen der letzten Adlerjäger kennenzulernen.„Der Titel «Facing the Unknown» drückt es passend aus: Man weiß nicht, was einen erwartet. Als Soldat habe ich zwar viele Länder gesehen und eine Menge Erfahrungen gemacht. Aber unsere Welt ist groß und es gibt noch so viel zu entdecken. Also auf zu neuen Abenteuern”, so Otto Karasch über die neue Staffel. Produziert wird «Otto Bulletproof – Facing the Unknown» von Burda Studios. Auf Seiten Warner Bros. Discovery zeichnet Executive Producerin Claudia Smykalla für das Projekt verantwortlich.