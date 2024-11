ARD dreht fünfte «Die Heiland»-Staffel

TV-News

Bei der Ausstrahlung bleibt Das Erste dem zuletzt gewählten Rhythmus treu und plant die 13 neuen Folgen für den Herbst 2025 ein.

Zwischen Staffel drei und vier der ARD-Serielagen rund zwei Jahre, und so lange wird auch der Zeitraum bis zur fünften Staffel dauern. Das kündigte Das Erste nun an. Ende Oktober sind die Dreharbeiten für die fünfte Runde der Anwaltsserie angelaufen, die noch bis Juli 2025 andauern sollen. Olga Film produziert insgesamt 13 neue Folgen, die im Herbst 2025 im Ersten zu sehen sein werden.Als Hauptfigur Romy Heiland kehrt Christina Athenstädt zurück, auch Sina Reiß und Tim Kalkhof als Assistenten der blinden Anwältin Tilly Vogel und Ringo Holländer stehen vor der Kamera. In einer durchgehenden Rolle im Hauptcast wird Bernhard Schir als Oberstaatsanwalt Dr. Wolfgang Tümmler Romy Heiland beruflich das Leben schwer machen. Peggy Lukac spielt Karin Heiland, Peter Fieseler den Rechtsanwalt und Ex-Freund Ben Ritter, Anne Diemer tritt als Staatsanwältin Odette Santos auf. Zudem hat die ARD Sängerin Jeanette Biedermann für den Staffelauftakt verpflichtet.Biedermann spielt die Musikerin Jenny Wehran, der unterstellt wird, nach einem Unfall Fahrerflucht begangen zu haben, weshalb die frühere Mandantin Romy Heiland um Hilfe bittet. Das Unfallopfer ist eine junge Künstlerin aus der Poetry-Slam-Szene, die behauptet, Jenny habe ihre Texte gestohlen und für ihre Songs verwendet. Neben ihrer schauspielerischen Darbietung stellt Biedermann auch zwei ihrer Songs exklusiv zur Verwendung frei: „Unterm Strich“ (2022) und „Wir sind raus“ (2023).Oliver Schmitz, Christoph Schnee, Kerstin Ahlrichs und Oliver Dommenget führen in der fünften Staffel Regie, die Drehbücher lieferten Andreas Fuhrmann, Tamara Sanio, Stefan Barth, Thomas André Szabó, Aglef Püschel, Ralf Kinder, Nina Blum, Marlene Schwedler und Felicitas Sieben. Seitens Olga Film fungieren Lena Kraeber und Dedina Dettmers als Produzentinnen, Producerin ist Helena Rössle. Executive Producer der ARD-Gemeinschaftsredaktion „Serien im Hauptabendprogramm“ und Redakteurin der Serie ist Daria Moheb Zandi (rbb), redaktionelle Mitarbeit leistet Rudolf Bohne (rbb).