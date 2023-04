«Gremmlins: Secret of the Mogwai» debütiert zum Start von Max

US-Fernsehen

beginnt am Dienstag, 23. Mai, auf Max. Der Premierentermin für das mit Spannung erwartete animierte Familienabenteuer wurde während der Enthüllung des Max-Streamingdienstes durch Warner Bros. Discovery auf dem Gelände von Warner Bros. in Los Angeles bekannt gegeben.Die Animationsserie führt die Zuschauer zurück ins Shanghai der 1920er Jahre, wo die Familie Wing zum ersten Mal den jungen Mogwai namens Gizmo trifft. Sam Wing (der zukünftige Ladenbesitzer Mr. Wing aus dem «Gremlins»-Film von 1984) nimmt die gefährliche Aufgabe an, Gizmo nach Hause zu bringen, und begibt sich auf eine Reise durch die chinesische Landschaft. Sam und Gizmo werden von einer jugendlichen Straßendiebin namens Elle begleitet, und gemeinsam begegnen sie farbenfrohen Monstern und Geistern aus der chinesischen Folklore - und kämpfen manchmal auch gegen sie. Auf ihrer Suche werden sie von einem machtgierigen Industriellen und seiner wachsenden Armee böser Gremlins verfolgt.Zur Starbesetzung gehören Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Matthew Rhys, Izaac Wang, AJ LoCascio, Gabrielle Nevaeh Green. In der Serie werden auch namhafte Gaststars zu hören sein, darunter Zach Galligan, der in den originalen «Gremlins»-Filmen von Amblin die Hauptrolle des Helden "Billy Peltzer" spielte. Weitere Gaststimmen sind Sandra Oh, Randall Park, George Takei und Bowen Yang.Das neue Format ist von Amblin Television in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation produziert worden. Steven Spielberg fungiert als ausführender Produzent, zusammen mit Darryl Frank und Justin Falvey, Präsidenten von Amblin Television, und Sam Register, Präsident, Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios. Tze Chun fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Brendan Hay fungiert als ausführender Produzent und Dan Krall als leitender Produzent. Joe Dante fungiert als beratender Produzent.