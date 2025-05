Olli Schulz darf ein weiteres Mal Joko die Show stehlen

TV-News

ProSieben hat das Panel der neuen Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» bekannt gegeben. Neben Olli Schulz sind auch Karoline Herfurth und Olli Dittrich.

Seit dem heutigen Montag steht Joko Winterscheidt in Berlin-Adlershof wieder vor der Kamera, um eine neue Staffel seiner Quiz-Sendungaufzuzeichnen. Das von Florida Entertainment produzierte Format feiert Jubiläum, es handelt sich bereits um die zehnte Staffel. Die Ausstrahlung soll im Herbst erfolgen, geplant sind wieder sechs Folgen.Als prominente Quiz-Kandidaten, die Joko die ProSieben-Show wortwörtlich stehlen wollen, hat man Schauspielerin Karoline Herfurth und Entertainer Olli Dietrich verpflichtet. Wie in der vergangenen Staffel, als Teddy Teclebrhan als erster Kandidat ein zweites Mal teilnahm, gibt es auch in der Jubiläumsstaffel einen Rückkehrer. Musiker Olli Schulz ist ebenso Teil des Panels. Schulz bildete mit Fahri Yardım und Nilam Farooq das Rate-Panel der vierten Staffel und führte durch die vierte Folge, die er als Feriencamp-Ausgabe inszenierte.„Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der «Wer stiehlt mir die Show?»-Geschichte werden“, so Moderator Joko Winterscheidt.Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.Die durchschnittliche Reichweite der neunten Staffel lag bei 1,45 Millionen Zuschauern, der Marktanteil stieg im Vergleich zum Herbst um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent. In der Zielgruppe fiel man erstmals unter die Millionen-Marke und musste sich mit 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährigen begnügen. Vor einem halben Jahr waren es noch 1,04 Millionen. Der Marktanteil bewegte sich erneut unter der 20-Prozent-Marke bei 19,3 Prozent (-0,1 %P.).