RTL zeigt neues Rütter-Welpen-Best-of im Februar

TV-News

Mitte Februar räumt RTL seinen gesamten Sonntagnachmittag für Martin Rütter frei.

Aktuell und noch bis zum 5. Februar zeigt RTL am Sonntagnachmittag das Martin-Rütter-Formatsowie im Vorlauf das von Wigald Boning moderierte Modelbau-Format. Die unvermittelbaren Hunde von Hundeprofi Martin Rütter gehen derweil auch am 12. Februar auf Sendung. Nach dem Staffelfinale steht dann „Das große Wiedersehen“ um 16:40 Uhr an. Er besucht das Hundepaar Sophie und Amik, deren Alltag durch einen Schicksalsschlag durcheinandergeraten ist und trifft Spitz Robbie, den er auf eine besondere Probe stellt. Im Leben des Angsthundes Axel gibt es eine große Veränderung und Rolli-Hund Ajax soll Schwimmen gehen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Rottweiler-Hündin Lenya.Rütter wird an jenem Sonntag gänzlich das Programm übernehmen, denn er übernimmt den freigewordenen Sendeplatz von Wigald Boning selbst. Dann zeigt RTL ab 14:40 Uhr. Zu sehen sein wird unter anderem Tierheimhund Lucy, der zum Helfer auf vier Pfoten wird, denn der Mischling sorgt für neuen Schwung im Leben der demenzkranken Rentnerin Marianne. Außerdem gibt es Aufnahmen von Familie Velleuer und deren Dackel-Dame Betty, die eine Influencer-Karriere starten möchte. In Brüssel hat Schnauzer Alfie wegen mangelnder Erziehung noch große Probleme mit der Stubenreinheit und Doggen-Welpe Lord entwickelt sich dank Frauchens Verwöhnprogramm zum waschechten Feinschmecker.Für Martin Rütter startete das Jahr sehr gut. Die erste «Die Unvermittelbaren»-Ausgabe holte trotz eines schwachen Vorprogramms 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Folge zwei rutschte am vergangenen Sonntag jedoch auf 9,8 Prozent ab. «Superklein» bewegte sich zweimal auf einem überschaubaren Niveau bei 7,4 und 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.