Formel 1 verschwindet wohl aus dem Free-TV

Nach zwei Jahren mit jeweils vier Rennen bei RTL, entschied sich der Sender den Deal mit Sky nicht fortzusetzen.

Mit Nico Hülkenberg geht in der kommenden Formel-1-Saison, die am 5. März mit dem Rennen in Bahrain beginnt, nur noch ein deutscher Fahrer an den Start. Sebastian Vettel beendete bekanntlich seine Karriere und Mick Schumacher wird von Team Mercedes-AMG Petronas nur noch als Testfahrer eingesetzt. Einen Grand Prix in Deutschland gibt es seit 2020 nicht mehr. Die Attraktivität der „Königsklasse des Motorsports“ ist in Deutschland massiv gesunken. Nun müssen die Fans einen weiteren Schlag verkraften, denn in diesem Jahr wird es keine Rennen mehr im Free-TV geben.In den vergangenen beiden Jahren konnte sich RTL immerhin noch vier Rennen pro Saison durch eine Sublizenz mit Rechteinhaber Sky Deutschland sichern, doch wie die ‚Bild‘-Zeitung nun berichtet, kommt es in diesem Jahr zu keiner Einigung der beiden TV-Stationen. „Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten“, zitiert die Boulevardzeitung einen RTL-Sprecher. RTL konzentriere sich „im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte“, heißt es weiter. RTL Deutschland hatte ProSiebenSat.1 zuletzt die Übertragungsrechte an der NFL weggeschnappt (Quotenmeter berichtete).Hintergrund, dass der Formel-1-Deal zwischen RTL Deutschland und Sky Deutschland gescheitert ist, seien Forderungen des Kölner Senders nach mehr als vier Rennen pro Saison gewesen. Im Raum steht dabei eine geforderte Summe von zehn Millionen Euro, die der Pay-TV-Anbieter kassieren wollte, RTL Deutschland aber nicht bereit war zu zahlen. Ob die Formel 1 nun gänzlich aus dem Free-TV verschwindet, scheint derzeit noch nicht ganz geklärt. Laut des ‚Bild‘-Berichts sucht Sky weiterhin einen Abnehmer für eine Sublizenz. Angeblich seien ProSieben sowie ARD und ZDF die Top-Interessenten.