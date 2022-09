RTL zeigt Basketball-EM im Free-TV

TV-News

Kurzfristig hat sich der Privatsender die Übertragungsrechte der Viertelfinal-Partie zwischen Deutschland und Griechenland gesichert.

Seit Anfang September wird in Tiflis, Prag, Mailand sowie in Köln und Berlin die Basketball-Europameisterschaft der Herren ausgetragen, deren Spiele hierzulande allesamt bei MagentaTV, dem TV-Angebot der Deutschen Telekom, übertragen werden. Bislang marschiert die deutsche Nationalmannschaft recht souverän durch das Turnier und konnte auch das Achtelfinale gegen Montenegro mit 85 zu 79 für sich entscheiden. Am heutigen Dienstag trifft das DBB nun in der Runde der letzten Acht auf Griechenland. Das Spiel wird dann auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein, denn RTL Deutschland hat sich kurzfristig eine Sublizenz von der Deutschen Telekom gesichert.RTL überträgt daher das Spiel aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Die Moderation übernimmt Laura Papendick, Anwurf ist um 20:30 Uhr. Auf die Mannschaft von Gordon Herbert kommt dabei die schwierige Aufgabe zu, den sechsmaligen NBA-All-Star sowie zweifachen NBA MVP Giannis Antetokounmpo zu stoppen. Der Basketball-Übertragung zum Opfer fällt Oliver Pocher und dessen Format, das nicht gesendet wird.„Die deutsche Mannschaft hat mit packenden Duellen eine spektakuläre Vorrunde bei ihrer Heim EM geboten und mit großem Teamgeist eine neue Euphorie um ihren Sport entfacht. Gegen Top-Favorit Griechenland kommt es nun zum Schlüssel-Moment des Turniers, bei dem ganz Deutschland hautnah im Free-TV dabei sein kann. Vielen Dank an unsere Partner von Telekom, dass dieser herausragende, deutsche Sportmoment die größtmögliche Bühne bei uns bekommt!“, freut sich Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News und Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland.