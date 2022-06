Showtime startet seine neue Anthony-Reihe

US-Fernsehen

«Spotlights: A Showtime Short Film Series» geht bereits Mitte Juni 2022 auf Sendung.

Das zu Paramount gehörende Pay-TV-Unternehmen Showtime startet bereits am Sonntag, den 12. Juni, seine neue Anthologie-Serie. Die fünf Filme, die nur eine halbe Stunde dauern, werden auf einen Schlag beim Streamingdienst des Senders veröffentlicht.Fans vom linearen Fernsehen können die Episoden wöchentlich, beginnend ab 12. Juni, um 19.30 Uhr bestaunen. Hinter dem Projekt steht JAX Media, das unter anderem «Emily in Paris» und «Russian Doll» für Netflix aufzeichnete. Die für Showtime produzierte, episodische Anthologie-Serie zeigt die mutigen Werke verschiedener aufstrebender Filmemacher, wobei jede Episode zwei bis drei Kurzfilme enthält, die sich in Bezug auf Thema, Ton und Perspektive unterscheiden. «Spotlights» bietet eine kuratierte Herangehensweise, um aufstrebende Filmemacher zu unterstützen, und bietet jedem Filmemacher die Möglichkeit, sich mit Kreativen und Führungskräften von Paramount Global auszutauschen."Showtime ist seit langem eine Heimat für bahnbrechende Stimmen, und wir freuen uns, diese inspirierenden und aufschlussreichen Kurzfilme der nächsten Generation unverwechselbarer Filmemacher zu zeigen", sagte Amy Israel, Executive Vice President, Original Programming, Global Scripted. "Diese Sammlung von Kurzfilmen in «Spotlights» repräsentiert einige der besten aufstrebenden Filmemacher, die heute arbeiten, und wir hoffen, dass unser Publikum sie genauso lustig, bewegend und provokativ findet wie wir. Es gibt nichts Aufregenderes als das Gefühl der Entdeckung, das man verspürt, wenn eine neue Stimme die Szene betritt, und «Spotlights» wird unseren Zuschauern einen Platz in der ersten Reihe geben, um diese Schöpfer kennenzulernen, die sich mit Sicherheit einen Namen machen werden."