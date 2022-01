Chris Evans könnte Gene Kelley werden

Kino-News

Der Schauspieler ist im Gespräch bei einem Film von John Logan mitzuwirken.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, ist Chris Evans im Gespräch, um in die Fußstapfen des legendären Schauspielers Gene Kelley zu treten. Derzeit befindet sich ein Projekt von John Logan in der Pipeline, in dem er den Schauspieler verkörpern könnte.Laut einer dem Projekt nahestehenden Quelle basiert der noch unbetitelte Film auf Evans' Originalidee, in der ein 12-jähriger Junge, der in den 1950er Jahren auf dem MGM-Gelände arbeitet, in Kelly einen imaginären Freund findet, während er an seinem neuesten Film arbeitet.Obwohl noch kein Studio an dem Projekt beteiligt ist, soll Evans den Film zusammen mit Logan produzieren, der auch das Drehbuch schreibt. Rian Johnson und Ram Bergman werden über ihre Firma T-Street Productions produzieren, ebenso wie Mark Kassen. Evans, Johnson und Bergman arbeiteten zuletzt bei dem 2019 erschienenen Kassenschlager «Knives Out» zusammen, dessen Fortsetzung sich in der Postproduktion befindet.