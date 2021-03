Joseph Gordon-Levitt ist bei «Pinocchio» dabei

Kino-News

Cynthia Erivo wurde als blaue Fee gecastet.

Die Arbeiten an der Live-Action-Verfilmung vonschreiten voran. Jospeh Gordon-Levitt wird die Stimme von Jiminy Cricket übernehmen, während Cynthia Erivo die Blaue Fee verkörpern wird. Sie gesellen sich zu einer Besetzung, zu der auch Tom Hanks als Geppetto und Luke Evans als der Kutscher gehören.Außerdem wird Benjamin Evan Ainsworth, der zuvor in «Flora and Ulysses» mitspielte, die Stimme von Pinocchio übernehmen, der Puppe, die davon träumte, ein echter Junge zu werden. Keegan-Michael Key ist die Stimme von Honest John und Lorraine Bracco ist die Stimme von Sofia, der Möwe, einer neuen Figur.Zu Gordon-Levitts Credits gehören «The Dark Knight Rises», «Lincoln» und «Looper». Kürzlich spielte er die Hauptrolle in Aaron Sorkins «The Trial of the Chicago 7». Erivo ist eine Tony-Gewinnerin für "The Color Purple" und wurde kürzlich für einen Oscar für ihre Arbeit in «Harriet» nominiert.