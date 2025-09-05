Paramount und Legendary besiegeln weltweiten Deal

Kino-News

Der «Street Fighter»-Film, der im nächsten Jahr erscheint, macht den Auftakt.

Paramount Pictures und Legendary Entertainment haben ein neues, drei Jahre umfassendes, weltweites Distributionsabkommen abgeschlossen. Paramount übernimmt künftig das weltweite Marketing und den Vertrieb von Legendary-Produktionen  mit Ausnahme Chinas, wo Legendary East weiterhin verantwortlich bleibt.Den Auftakt der Zusammenarbeit bildet der heiß erwartete «Street Fighter»-Film, der am 16. Oktober 2026 in die Kinos kommen soll. Die Realverfilmung basiert auf der gleichnamigen, weltweit erfolgreichen Videospielreihe von Capcom und wird von Kitao Sakurai inszeniert. Der Cast umfasst unter anderem Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Jason Momoa und Curtis 50 Cent Jackson. Gedreht wurde für IMAX, inhaltlich spielt die Geschichte 1993: Ryu (Koji) und Ken Masters (Centineo) werden von Chun-Li (Liang) rekrutiert, um im World Warrior Tournament anzutreten  doch hinter dem brutalen Wettbewerb steckt eine tödliche Verschwörung.Für Paramount ist der Deal ein weiterer wichtiger Schritt nach der Fusion mit Skydance, während Legendary zuletzt mit Erfolgen wie «Dune: Part Two» und «Minecraft: The Movie» große Box-Office-Hits feiern konnte. Parallel laufen bei Warner Bros. weiterhin geplante Veröffentlichungen einzelner Legendary-Franchises, darunter «Dune: Part Three» (2026) und «Godzilla x Kong: Supernova» (2027).