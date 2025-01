96. Fall für Leitmayr und Batic

TV-News

Das Münchener «Tatort»-Team beschäftigt sich Anfang März mit „Charlie“.

Der 96. Münchener «Tatort» mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec wird am Sonntag, den 2. März 2025, um 20.15 Uhr gesendet. Der neue Fall führt die Kommissare Franz Leitmayr, Ivo Batic und Kalli Hammermann auf ein US-Militärgelände, auf dem ein großangelegtes NATO-Manöver mit unzähligen Soldaten, zivilen Komparsen und schwerem Gerät abgehalten wird. Regie führte Lancelot von Naso, das Drehbuch steuerte Dagmar Gabler beli. Lucky Bird Pictures setzte den Film um.Eine unbekannte Tote wird in einem derangierten Militärfahrzeug gefunden. Leitmayr (Udo Wachtveitl), Batic (Miroslav Nemec) und Hammermann (Ferdinand Hofer) finden heraus, dass in einer nahe gelegenen Army Base ein Wagen fehlt. Die Tote war hier offensichtlich als "Civilian on the Battlefield" für ein aktuell stattfindendes NATO-Manöver engagiert. Zusammen mit Military Police Officer Jennifer Miller (Yodit Tarikwa) finden die Kommissare nicht nur den Tatort, sondern auch einen weiteren Toten auf dem Gelände. Den Polizisten bleibt angesichts des Manövers wenig Zeit, den Mordfall zu lösen. Sie entscheiden sich daher für eine unkonventionelle Ermittlungsmethode: "Embedded Investigation".Miroslav Nemec sagt: "Herzlichkeit und Disziplin, so lässt sich die Stimmung am Set wohl am besten zusammenfassen. Für uns, die wir als Schauspieler, aber auch als Privatpersonen zum ersten Mal auf einem realen Truppenübungsplatz sind und arbeiten, eine absolut außergewöhnliche, hochinteressante und sehr intensive Dreh-Erfahrung. Die gegenwärtige politische Situation macht diese Erfahrung natürlich umso nahbarer und eindringlicher. Bei aller konzentrierter Professionalität, die hier naturgemäß herrscht, wurden wir von allen äußerst herzlich aufgenommen."Udo Wachtveitl ergänzt: "Wo einen dieser Beruf so überall hintreibt ... Wir waren schon im Inneren des Olympiaturms, in der Kanalisation, im Tierpark und jetzt drehen wir auf dem Truppenübungsplatz. Die Leute, meistens US-Amerikaner, sind sehr zugänglich und kooperativ, obwohl immer zu spüren ist, dass für den Ernstfall trainiert wird."