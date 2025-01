«Until I Kill You» kommt nach Deutschland

TV-News

AXN Black zeigt die britische True-Crime-Serie im März nach Deutschland. Auch AXN White hat ein Serien-Highlight parat.

Im März feiern zwei Serien ihre deutschsprachige Premiere: Die True-Crime-Seriestartet am 7. März auf AXN Black, die auf einer wahren Geschichte basiert. Shaun Evans und Anna Maxwell Martin beeindrucken in dieser packenden Produktion, die von Delia Balmers Überleben ihrer Beziehung mit dem Serienkiller John Sweeney erzählt.Auf AXN White beginnt ab 31. März die achte Staffel von. Detective William Murdoch kehrt mit 18 neuen Fällen zurück, direkt im Anschluss an die aktuell laufende 7. Staffel. Fans dürfen sich auf einen spannenden Marathon der 7. Staffel am 29. und 30. März freuen, bevor die neuen Episoden starten.Beide Sender erweitern ihr Portfolio an hochwertigen Serien und bieten Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm. Während AXN Black auf actiongeladene Dramen setzt, überzeugt AXN White mit stilvollen Crime- und Period-Dramen. Beide Kanäle sind in HD, ohne Werbung und jederzeit auf Abruf verfügbar.