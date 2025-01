«Das Sommerhaus der Normalos» startet im Februar auf RTL+

TV-News

Pikant: Der «Sommerhaus»-Ableger startet zeitgleich wie die Normalo-Staffel von «Big Brother» bei Joyn.

RTL+ hat den Start seines neuen Reality-TV-Ablegersangekündigt. Am 24. Februar wird die erste von insgesamt acht Folgen auf dem Streamingdienst zu sehen sein. Wöchentlich wird jeweils montags eine neue Ausgabe veröffentlicht. RTL+ tritt damit in den direkten Wettstreit mit dem Konkurrenz-Streamer Joyn, der am selben Tag die Normalo-Staffel vonstartet ( Quotenmeter berichtete ).In «Das Sommerhaus der Normalos» kämpfen acht Paare ohne Promi-Status im berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo um 25.000 Euro. Der Wettkampf besteht aus den gleichen Aufgaben wie beim VIP-Modell."Während die Paare versuchen, ihre Nerven zu behalten, wird das «Sommerhaus» zum Schauplatz für unerwartete Allianzen und überraschende Wendungen", wie RTL+ in einer Mitteilung verspricht. Wie das Original wird auch «Das Sommerhaus der Normalos» von von Seapoint Productions produziert.