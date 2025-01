RTL Living holt sich englische Schlossshow

TV-News

Die erste Staffel von «Unser Traum vom Schloss: DIY» umfasst gleich 20 Episoden.

Beim Fernsehsender RTL Living startet am Freitag, den 7. Februar 2025, um 20.15 Uhr die 20-teilige Staffel von, die von Channel4 in Frankreich gedreht wurde. Dick Strawbridge und seiner Frau Angel besuchen britische Mitbürger, die Châteaus in Frankreich betreiben. Jonathan und Michael versuchen, ihr prächtiges französisches Schloss in ein gewinnbringendes Unternehmen zu verwandeln.Sie erkunden einige der Höhlen ihres Schlosses in der Hoffnung, ein vergrabenes Vermögen zu finden. Phil und Angelina bemühen sich, ihr Schloss als perfekten Ort für den 50. Hochzeitstag zweier Gäste zu vermarkten. «Château DIY» wurde bereits im Jahr 2018 produziert. Die Sendung hat inzwischen über acht Staffeln auf dem Buckel und es sind mehr 100 Episoden entstanden.In einer der ersten Folgen erhalten Jonathan und Michael Hilfe von ihren Investoren, um die Renovierung ihres Schlosses am Laufen zu halten, doch das Investorentreffen über ihre Ziegen läuft nicht gut. Philip und Angelina arbeiten während ihrer Jubiläumsparty daran, die Toilette zu reparieren.