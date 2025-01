Neue «Love is Blind»-Folgen bestellt

US-Fernsehen

Vor der Premiere der achten Staffel wurde die Show bis zum Ende der zehnten Season verlängert.

Am Freitag, den 14. Februar 2025 kehrt Netflix mitzurück. Die achte Staffel startet am Valentinstag, die Staffeln neun und zehn sind bereits bestellt. Die Reality-Show ist ein großer Erfolg für den Streaming-Dienst. Nielsen hat immer wieder gezeigt, dass vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika die Abrufzahlen sehr hoch sind.Laut Inhaltsangabe spielt die achte Staffel in Minnesota und folgt neuen Singles, die „bereit sind, die Statik des modernen Datings zu durchbrechen und authentische Beziehungen aufzubauen, ohne sie vorher gesehen zu haben“. Während dieser Staffel knüpfen die Singles tiefe und unmittelbare Bande, die den Weg für eine unerwartete Reise voller Wendungen und schockierender Enthüllungen ebnen, die jede Beziehung auf die Probe stellen werden, noch lange nachdem die Teilnehmer die Kuppeln verlassen und in die reale Welt zurückgekehrt sind.Als Gastgeber der Staffel, die aus 12 einstündigen Episoden besteht, kehren Nick und Vanessa Lachey zurück. «Love Is Blind» wurde von Kinetic Content produziert und von Chris Coelen kreiert, der auch als ausführender Produzent fungiert. Weitere ausführende Produzenten sind Ally Simpson, Brent Gauches, Eric Detwiler und Brian Smith.