«Paradise» läuft auch bei ABC und FX

US-Fernsehen

Die neue Thriller-Serie von Dan Fogelman startet Ende Januar.

Die Seriesollte eigentlich für Hulu produziert werden, aber Disney hat sich entschieden, den Start größer zu feiern. Die neue Serie von «This is Us»-Schöpfer Dan Fogelman mit Sterling K. Brown wird auch auf ABC und FX ausgestrahlt. Die ersten drei Episoden werden am 28. Januar auf Hulu zu sehen sein, auch in Deutschland wird das Format zu sehen sein.Der US-Sender ABC zeigt die erste Folge am 29. Januar um 22.00 Uhr, FX zeigt den Pilotfilm am 1. Februar um 22.00 Uhr. Die Episoden der achtteiligen Staffel werden wöchentlich auf Hulu hochgeladen. In der Serie sind Brown, Julianne Nicholson, James Marsden, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin und Percy Daggs IV zu sehen.«Paradise» spielt laut Hulu in einer ruhigen, wohlhabenden Gemeinde, in der einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt leben. Diese Ruhe wird jedoch durch einen schockierenden Mord und eine nervenaufreibende Ermittlung erschüttert. Neben Schöpfer Fogelman ist Brown auch ausführender Produzent, ebenso wie John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rostenthal und Steve Beers. Die Serie wird von 20th Television produziert.