«Klincus» geht auf Sendung

26 Episoden der neuen Serie sind am Samstagmorgen zu sehen.

Das ZDF hat die Ausstrahlung vonangekündigt. Die Animationsserie mit 26 Episoden basiert auf der Buchreiche von Alessandro Gatti. Ernesto Paganoni, Federico Milella und Margherita Clemente übernahmen die Regie an Folge eins, Marc Seal schrieb das Drehbuch. Die Serie ist produziert von Showlab Srl, La Fabrique d'Images, Telegael in Koproduktion mit ZDF, ZDF STUDIOS in Zusammenarbeit mit Rai Kids.Startschuss der Ausstrahlung ist Samstag, der 22. Februar 2025, um 07.30 Uhr im ZDF. Der Junge Klincus wird in der industriellen Stadt Umghard zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen. Während der Jubiläumsfeier der Stadt ergreift er die Flucht. Doch dabei wird er überrascht. Die Frondosianer Yuki, Glyn und Prinz Tipsar, kleine Wesen aus dem Wald, sind heimlich nach Umghard gekommen, um die Feier zu bestaunen. Yuki und Glyn helfen Klincus bei seiner Flucht vor Fabrikbesitzer Graylock. Doch dann stellt Tipsar Klincus eine Falle.In der Serie wird erzählt von einer zeit- und ortlosen Welt, in deren Mittelpunkt der Junge Klincus steht. Als dieser den Fängen des Großindustriellen Graylock entkommt, der mit rigiden Mitteln versucht, den ihn und seine Stadt umgebenden Wald seinen ganz und gar unökologischen Großmachtfantasien einzuverleiben, entdeckt Klincus das Volk der Frondosianer – sehr kleine und naturverbunden Wesen. Gemeinsam mit ihnen versucht Klincus, seinem Feind Graylock das Handwerk zu legen, das Fortleben der Frondosianer im schützenden Wald sicherzustellen, sowie das Rätsel um seine eigene Herkunft zu lösen.