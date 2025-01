Neue «MaiThinkX»-Staffel

TV-News

Im März kehrt die Show mit sieben statt sechs Episoden zurück.

Das ZDF hat eine neue Staffel vonmit Mai Thi Nguyen-Kim angekündigt. Die erste neue Folge wird ab 2. März 2025 bereits ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek zum Abruf bereitgestellt. Jeweils ab 22.15 Uhr sind die sieben neuen Episoden bei ZDFneo zu sehen. Die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim betrachtet in ihrer Show die kulturelle und politische Landschaft aus der wissenschaftlichen Perspektive.Die Staffel startet mit der dem Milliardengeschäft Pharma. Zur Pharmaindustrie kursieren viele dunkle Geschichten über Geldgier, die über Leichen geht. Manches davon sind ausgedachte Verschwörungserzählungen, anderes beruht auf echten, dokumentierten und belegten Fällen. Die Produktion übernimmt auch weiterhin die bildundtonfabrik, zum Ensemble gehören Katjana Gerz und Max Bierhals."Ich freue mich total, dass wir jetzt eine Folge mehr produzieren und inzwischen mit der ZDFmediathek, Instagram und YouTube unseren eigenen «MAITHINK X»-Kosmos aufgebaut haben“, sagt Nguyen-Kim. „Denn es gibt wieder einiges zu besprechen: Hinter unseren vermeintlich nischig-nerdigen Themen steckt ja immer so viel Explosionsstoff im besten Sinne. Das merken wir auch an der Resonanz, die uns nach jeder Sendung erreicht. Festgefahrene Debatten aus wissenschaftlicher Perspektive neu aufmischen – das machen wir bei «MAITHINK X» ja sehr gerne."