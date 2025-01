Nach Messerattacke: Aschaffenburg gedenkt der Opfer

TV-News

Am Sonntag findet in der Stiftsbasilika St. Peter und Alexander in Aschaffenburg eine Gedenkfeier für die Opfer der Gewalttat vom vergangenen Mittwoch statt. Im Rahmen des ökumenischen Wortgottesdienstes, der von Landesbischof Christian Kopp und Bischof Franz Jung geleitet wird, erinnern Stadt und Kirchen an die Tragödie, die die gesamte Region erschüttert hat. Zu den Gästen zählen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Feier wird live ab 10.30 Uhr im BR Fernsehen und auf BR24 übertragen.Die Messerattacke hatte landesweit für Entsetzen gesorgt, als ein zweijähriges Kind von marokkanischen Einwanderern tödlich verletzt wurde. Die näheren Umstände der Tat, bei der auch weitere Menschen zu Schaden kamen, werden derzeit ermittelt. Die Stadt Aschaffenburg zeigte sich tief betroffen und drückte den Angehörigen ihre Anteilnahme aus. Bürgermeister Jürgen Herzing sagte: „In dieser schweren Zeit stehen wir als Gemeinschaft zusammen, um den Opfern und ihren Familien unsere Solidarität zu zeigen.“Die Gedenkfeier soll nicht nur an die Opfer erinnern, sondern auch ein Zeichen des Zusammenhalts und der Hoffnung setzen. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirche rufen dazu auf, sich von Hass und Gewalt nicht spalten zu lassen. Nach der Ausstrahlung wird der Gottesdienst in der ARD-Mediathek abrufbar sein.