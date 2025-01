Netflix blickt auf The New Yorker

US-Fernsehen

Noch in diesem Jahr wird eine Dokumentation über das Magazin erscheinen.

In diesem Jahr feiert „The New Yorker“ seinen 100. Geburtstag und der amerikanische Streamingdienst Netflix hat eine Dokumentation darüber in Auftrag gegeben. Die Wahl des Regisseurs fiel auf Marshall Curry, der zuletzt auch SNL50: Beyond Saturday Night" drehte. Die neue Dokumentation soll einen Einblick in die Arbeitsweise, die Mitarbeiter und das Archiv geben.„Ich habe das Magazin fast mein ganzes Leben lang gelesen, und es war aufregend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Präzision, die Gedanken und die fast fanatische Besessenheit zu sehen, die in die Gestaltung ihrer Geschichten, Cartoons und Titelbilder einfließen“, so Curry.David Remnick, Chefredakteur des New Yorker, fügte hinzu: „Für uns ist es, gelinde gesagt, ungewöhnlich und sogar ein wenig beunruhigend, das Thema der Berichterstattung eines anderen zu sein. Wir haben Marshall, Judd und Netflix in unsere Büros und in unser Arbeitsleben gelassen, und sie werden es von dort aus weiterführen. Ich bin gespannt, was sie aus unserer täglichen Arbeit machen werden und was wir uns erhoffen, wenn wir unseren 100. Geburtstag feiern und vor allem, wenn wir uns als Publikation in komplizierten Zeiten weiterentwickeln wollen“.