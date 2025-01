Sportdeutschland.TV schnappt sich Diamond League von Sky

TV-News

Der Streaminganbieter zeigt alle 15 Events der weltweit besten Leichtathletik-Liga und sichert sich Rechte an weiteren Top-Wettbewerben.

Sportdeutschland.TV hat sich die exklusiven Rechte an der renommierten Diamond League gesichert. Der Streaminganbieter überträgt ab sofort alle 15 Events der Leichtathletik-Liga, von denen mindestens zehn exklusiv gezeigt werden. Zugrunde liegt eine langfristige Vereinbarung zwischen der DOSB New Media GmbH und der Infront Sports und Media AG, zu der aber keine konkrete Laufzeit genannt wurde. Zuletzt hielt Sky Deutschland die Rechte an der Diamond League.Neben der Diamond League überträgt Sportdeutschland.TV auch 13 Gold-Events der Continental Tour und acht Gold-Events der Indoor Tour. Fans können alle großen Namen der Leichtathletik gebündelt auf einer Plattform erleben. Das umfangreiche Angebot ist einzeln oder als Paket erhältlich, wobei der komplette Eventpass für 60 Euro erhältlich ist.Die neue Saison startet mit der Indoor Tour am 25. Januar, gefolgt von der Continental Tour am 29. März. Die Diamond League beginnt am 26. April und endet mit den großen Finals am 27. und 28. August. „Die Diamond League ist die größte und wichtigste Leichtathletik-Liga, mit den besten Athletinnen und Athleten weltweit. Von daher sind wir sehr glücklich, dass wir dieses Top-Produkt zukünftig auf unserer Plattform zeigen können“, so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM. „In Kombination mit der Continental und Indoor Tour haben wir ein rundes Paket für alle Leichtathletik-Fans in Deutschland.“