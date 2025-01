funk launcht Auto-Format «Caracho»

TV-News

Das neue funk-Format «Caracho» gibt einen Einblick in die Welt der Autoliebhaber. Zweimal wöchentlich erscheinen auf TikTok, YouTube und Instagram neue Videos.

Auf funk ist ein neues Format gestartet, das sich an Autoliebhaber richtet. In dem Formatgibt Host Franz Einblicke in die Welt der Autoenthusiasten. Vom Hobby-Schrauber bis zum Motorsportler begleitet er die unterschiedlichsten Auto-Fans bei ihren Tuning-Projekten und spektakulären Herausforderungen. Franz, der mit seiner Leidenschaft für Autos keine Grenzen kennt, begutachtet getunte Fahrzeuge aus der Community und bietet seinen Fans dabei interessante Einblicke in die Schrauberwerkstatt.Neben seinem Fokus auf Tuning ist er auch regelmäßig auf Fachmessen unterwegs, trifft sich mit Experten und tauscht sich mit Gleichgesinnten aus der Autobranche aus. Franz ist bekannt für seinen trockenen Humor und seine authentische Art, was ihn zu einem beliebten Host unter der jungen, autobegeisterten Community macht«Caracho» erscheint zweimal wöchentlich mit neuen Videos, die sowohl auf TikTok, Instagram als auch YouTube verfügbar sind. Das Format wird im Auftrag der ARD vom SR für funk produziert.