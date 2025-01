sixx: Spielfilm-Freitag am Valentinstag

TV-News

Zwischen 18.25 und 20.15 Uhr ist sogar eine Free-TV-Premiere eingeplant.

Im vergangenen Jahr versuchte der Frauensender sixx mit Factual-Programm am Freitag zu punkten, ehe Anfang des Jahres das reguläre Werktagsprogramm wieder übernommen wurde. Am Valentinstag, der auf einen Freitag fällt, werden zahlreiche Spielfilme wiederholt. Um 09.40 Uhr startet der Frauensender mitaus dem Jahr 2018 mit Jill Wagner durch.Anna Hutchison ist ab 11.25 Uhr im kanadischen Spielfilmzu sehen, ehe Kim Shaw inab 13.10 Uhr auftrumpft. Zwischen 14.55 und 16.40 Uhr plant sixx mit Liebe geht durch den Magen>>, in dem Julia Benson und Peter Benson die Hauptrolle spielen. Lacey Schabert ist dann inzu sehen, ehe die Free-TV-Premiere vonmit Cindy Busby auf dem Programm steht.Die Wettersprecherin Leah beschließt, aus dem Elternhaus auszuziehen, ihr Meteorologie-Studium abzuschließen und die Liebe vorerst aufzugeben. Doch kaum hat Leah diese Entscheidung gefasst, kann sie sich plötzlich nicht mehr vor Männern retten, die sie daten wollen. Auch ihr neuer Nachbar, der attraktive Mark, macht ihr schöne Augen. Marks Lifestile ist anders als der von Leah, doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an ...Ab 20.15 Uhr wird «Germany’s Next Topmodel» von ProSieben wiederholt, ehe «Germany’s Next Topmodel Stories» laufen wird. «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty-Docs» läuft mit einer Doppelfolgen dann wieder um 23.25 Uhr.