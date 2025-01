The North Road Company kauft Perro Azul

Wirtschaft

Das Studio hinter «Love is Blind» schlängt beim mexikanischen Mitbewerber zu.

Peter Chernins The North Road Company wächst weiter. Das 2022 gegründete Unternehmen hat mit Perro Azul seine erste Akquisition in Lateinamerika getätigt. Perro Azul gilt als die größte Produktionsfirma Mexikos und hat die Netflix-Serie «Who Killed Sara?» produziert. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Gründungspartner von Perro Azul, Alexis Fridman und Juan Uruchurtu, neben den ausführenden Produzenten des Unternehmens, Diego Rabasa und Julián de Tavira, in ihren Führungspositionen verbleiben.„Lateinamerika ist eine der aufregendsten und am schnellsten wachsenden Content-Regionen der Welt und bietet unglaubliche Möglichkeiten, ein globales Publikum zu erreichen“, sagte Scott Manson, Präsident von Frouman and North Road, in einer Erklärung. “Perro Azul ist für uns der perfekte Partner in der Region. Alexis, Juan, Diego, Julián und das gesamte Team von Perro Azul haben ein Unternehmen aufgebaut, das von Zuschauern, erstklassigen Kreativen und Einkäufern gleichermaßen für seine innovative Erzählkunst und außergewöhnliche Produktionsqualität geschätzt wird. Wir freuen uns, sie bei North Road willkommen zu heißen, während wir ihre mutigen und beliebten Produktionen auf die Weltbühne bringen und unsere strategische internationale Expansion fortsetzen“.„Bei Perro Azul ging es schon immer darum, Geschichten zu erzählen, die Grenzen überschreiten und die Komplexität und den Reichtum unserer Kultur widerspiegeln“, sagte Fridman. “Wir fühlen uns geehrt, uns North Road anzuschließen - einem Unternehmen, das unsere kreativen Werte und Wachstumsambitionen teilt - und ihre erste Expansion nach Lateinamerika zu repräsentieren. Mit der starken Unterstützung und strategischen Vision von North Road freuen wir uns darauf, die Stimme unserer Region zu stärken, größere und mutigere Projekte in Angriff zu nehmen und Inhalte zu liefern, die weltweit Anklang finden werden“.