Doku-Serie über 15-jährigen Schüler in Arbeit

US-Fernsehen

Amazon hat eine Doku-Serie bestellt, bei eine Spionage-Klage eingereicht wurde.

Nach der Ankündigung des Dokumentarfilms «Spy High» für das Filmfestival SXSW 2025 hat Amazon eine Serie über die Sammelklage Robbins v. Lower Merion School District angekündigt. Nach der Premiere im März wird die Dokumentation ab April gestreamt. Hinter dem Projekt steht Amazon MGM. Mark Wahlberg ist neben Archie Gips und Stephen Levinson über ihre Firma Unrealistic Ideas ausführender Produzent der Serie.In der offiziellen Beschreibung der vierteiligen Serie heißt es: „«Spy High» erzählt die Geschichte des 15-jährigen Blake Robbins, der eine Klage einreicht, in der er behauptet, seine angesehene öffentliche Schule habe ihn ausspioniert, als er des Drogenhandels beschuldigt wurde. Hinter diesem pikanten Vorstadtskandal verbergen sich weitere beunruhigende Enthüllungen, die Auswirkungen auf einen größeren Krieg um die digitale Privatsphäre haben, der heute in den Schulen geführt wird.„Wir sind stolz darauf, unseren weltweiten Prime-Video-Kunden diese wichtige und zum Nachdenken anregende Dokumentarserie über die Ereignisse von 2010 anbieten zu können“, sagte Lauren Anderson, Leiterin der Abteilung für Marken- und Inhaltsinnovation bei Amazon MGM. „Das Team von Unrealistic Ideas hat zusammen mit Aliza und Jody großartige Arbeit geleistet, indem es diesen entscheidenden Moment an der Schnittstelle von Technologie, Privatsphäre und Bildung eingehend untersucht und dabei auch die nachhaltigen Auswirkungen auf die Datenschutzrichtlinien an Schulen im ganzen Land untersucht hat. Wir hoffen, dass diese Dokumentationen die Zuschauer dazu anregen, kritisch über das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Persönlichkeitsrechten in Bildungseinrichtungen nachzudenken“.„Unrealistic Ideas freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios, der Regisseurin Jody McVeigh-Schultz und Aliza Rozen bei diesem atemberaubenden Projekt. Die Zuschauer werden von dieser unglaublichen Geschichte, die realer als die Fiktion ist, schockiert, unterhalten und überrascht sein“, sagte Gips, Präsident von Unrealistic Ideas.