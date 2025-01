HBO beendet «Righteous Gemstones»

US-Fernsehen

Die vierte und letzte Staffel des Comedy-Formates startet im März 2024.

Der Pay-TV-Sender HBO hat bereits im Juli die Comedy-Seriefür eine vierte Staffel verlängert. Nun berichtete unter anderem das amerikanische Fachblatt „Variety“, dass der Warner Bros. Discovery-Sender die neue Season im März starten möchte. Dabei handelt es sich um die finalen Episoden.„Der Herr hat zu mir gesprochen und gesagt, es sei an der Zeit, die Sache abzuschließen“, sagte der Schöpfer und Star der Serie, Danny McBride. „Die Geschichte dieser Staffel hat dafür gesorgt, dass sich die Themen, Ideen und Charaktere in «The Righteous Gemstones» vollständig und abgeschlossen anfühlen. Ich habe jede Sekunde der Zusammenarbeit mit diesem Team in den letzten acht Jahren geliebt, und es gibt einige unglaubliche Wendungen und Überraschungen im Laufe dieser wilden letzten Staffel.“«The Righteous Gemstones» handelt von einer Familie von Fernsehpredigern und Pastoren von Megakirchen, die vom verwitweten Patriarchen Eli Gemstone angeführt wird. Eli und seine unreifen Kinder Jesse, Judy und Kelvin führen ein opulentes Leben, das durch Spenden der Kirche finanziert wird. In der ersten Staffel wird Elis entfremdeter Schwager, Baby Billy Freeman, hinzugezogen, um die neue Satellitengemeinde der Gemstones in einem Einkaufszentrum zu leiten, was zu einem Konflikt mit Pastor John Wesley Seasons führt, dessen kleinere Nachbargemeinde bedroht ist. Gleichzeitig erpresst ein Trio maskierter Personen Jesse mit einem skandalösen Video, das das unzüchtige Verhalten von ihm und seinen besten Freunden dokumentiert.„«The Righteous Gemstones» hat sich mit stinkreichen Fernsehpredigern, die ihre leichtgläubigen Anhänger maßlos ausnutzen, sicherlich eines der am einfachsten anzugreifenden Ziele für eine Comedyserie zu eigen gemacht“, schrieb Marc Schneider über die zweite Staffel . „Man könnte meinen, dass mit diesem Cast und dem Grundplot die Unterhaltung zum Selbstläufer wird. Doch ist es letztlich das Zusammenspiel zwischen fantastischen Autoren und Schauspielern, die es schaffen, selbst für abgehobene Unsympathen so etwas wie Empathie zu erzeugen, was den Unterschied zwischen einer ordentlichen, unterhaltsamen Serie und einem echten Hit macht.“