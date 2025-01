«Burden of Guilt» untersucht den Tod eines Kleinkindes

US-Fernsehen

Die neue Dokumentationsreihe von Paramount+ basiert auf einem erfolgreichen Podcast.

Paramount+ kündigte heute an, dass die schockierende dreiteilige Dokumentation der See It Now Studios,, die den Versuch einer Frau begleitet, das Rätsel zu lösen, was oder wer ihr vier Monate altes Brüderchen wirklich getötet hat, am 4. Februar exklusiv auf der Plattform Premiere haben wird.Basierend auf dem gleichnamigen erfolgreichen Podcast erzählt das Format die emotionale Reise von Tracyraquel Berns, die versucht, die verwirrenden Erklärungen für den plötzlichen Tod ihres kleinen Bruders Matthew im Alter von nur zwei Jahren aufzudecken. Obwohl der Tod zunächst als Unfall abgetan wird, verfolgt Tracyraquel das Rätsel um Matthews Tod durch ihre gesamte Kindheit. Nach Jahren der Lügen und unbeantworteten Fragen erhält sie Matthews Krankenakte und entdeckt ein schockierendes Detail: Sie erfährt, dass sie für seinen Tod verantwortlich gemacht wurde. Tracyraquel begibt sich auf eine unerbittliche Suche, um das dunkelste und tiefste Geheimnis ihrer geplagten Familie aufzudecken. Ihre Ermittlungen veranlassen die Behörden von Dekalb County, Georgia, zu einer beispiellosen Entscheidung: 25 Jahre nach seinem Tod wird Matthews Leiche exhumiert, was beweist, dass sein Tod ein Mord war.In drei Episoden erzählt Berns von ihrem Kampf um Gerechtigkeit, während sie versucht, das Netz aus Lügen zu entwirren, das ihr in ihrer Kindheit aufgetischt wurde. Obwohl sie erst zwei Jahre alt war, als Matthew starb, und keine genauen Erinnerungen an das Ereignis hat, passen die Fakten nicht zusammen. Tracyraquel ist überzeugt, dass mehr hinter der Geschichte steckt. Die Erkenntnis, dass sie für den frühen Tod ihres kleinen Bruders verantwortlich gemacht wird, ist niederschmetternd. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit stößt sie mit Hilfe von Gerichtsmedizinern und engagierten Staatsanwälten auf schockierende Fakten und deckt eine quälende Geschichte von Missbrauch und Betrug auf. War der Mörder ein Verwandter? Das Rätsel wird vor Gericht gelöst.«Burden of Guilt» unter der Regie von Patrick Stegall ist eine Koproduktion von Susan Zirinskys See It Now Studios und Glass Entertainment. Der Verleih erfolgt durch Paramount Global Content Distribution. Für See It Now Studios sind Susan Zirinsky und Terence Wrong als ausführende Produzenten und Aysu Saliba und Cara Tortora als beratende Produzenten tätig. Für Glass Entertainment sind Nancy Glass und Jon Hirsch als ausführende Produzenten tätig.