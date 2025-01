Warner Bros. Games-Chef verlässt das Unternehmen

Köpfe

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Firma verlässt David Haddad Warner Bros. Games.

Der erfolgreiche Spieleentwickler und -verleger Warner Bros. Games verliert seinen CEO, wie das US-Branchenblatt „Variety“ berichtet. David Haddad stand zwölf Jahre lang an der Spitze von Warner Bros. Interactive Entertainment. Noch drei Monate wird Haddad das Unternehmen führen, derzeit wird nach einem Nachfolger gesucht. Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav und Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels hatten zuletzt über Haddads Kopf hinweg die Neuausrichtung des Spieleentwicklers beschlossen, der verstärkt auf Live-Dienste und mobile Angebote setzen soll.„David hat sorgfältig und gezielt einen Zeitpunkt gewählt, an dem unser Veröffentlichungsplan weniger umfangreich ist, was dazu beitragen wird, die Unterbrechung unserer laufenden Projekte und strategischen Pläne zu minimieren und es diesem Team ermöglicht, sich reibungslos auf seinen nächsten Rekordtitel vorzubereiten“, sagte JB Perrette, CEO und Präsident von Warner Bros. Discovery Global Streaming and Games.„Ich bin so stolz auf alles, was wir gemeinsam bei Warner Bros. Games erreicht haben, seit ich im Unternehmen bin“, sagte Haddad. “Es war ein absolutes Vergnügen, an unseren legendären Gaming-Franchises zu arbeiten und sie aufzubauen, und ich werde auch weiterhin ein begeisterter Unterstützer der zukünftigen Unternehmungen dieses talentierten Teams sein. Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner Karriere und werde immer dankbar für meine Zeit bei Warner Bros. Games sein“.