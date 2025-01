ProSieben holt «Outmatched» zurück

TV-News

Die Sitcom von Jason Biggs beinhaltet nur zehn Episoden.

Die Fernsehserie «Mr. Griffin – Kein Bock auf Schule» ist am Samstag, den 1. Februar 2025, vorerst das letzte Mal am Samstag zu sehen. Zwischen 11.25 und 12.00 Uhr läuft die Episode „Der Havard-Stift“, ehe im Anschluss die erste Folge voneinmal mehr ausgestrahlt wird. Die erste Episode hört auf den Namen „Der ganz normale Wahnsinn“ und wurde von Lon Zimmet geschrieben, Jonathan Judge übernahm die Regie.Kay und Mike sind fassungslos, als sie erfahren, dass ihr Sohn Marc hochbegabt ist. Auch seine Geschwister Jack und Nicole sind Wunderkinder; die beiden Teenager tanzen ihren überforderten Eltern ständig auf der Nase herum. Die kleine Leila hingegen ist von Intelligenz verschont geblieben. Als ein Ausflug auf den Jahrmarkt ansteht, kommt es zu einem Familienstreit, denn keines der vier Kinder hat darauf Lust. Nicole möchte lieber wissen, ob sie oder Marc einen höheren IQ hat.Drei Episoden sind Anfang Februar zu sehen, die sieben übrigen Episoden folgen am 8. Februar ab 09.40 Uhr. Dann ist auch schon wieder Schluss, dafür nimmt ProSieben dann die Sitcomins Programm auf. Der Sender beginnt mit der dritten Staffel, deren ersten Episode auf den Namen „London“ hört. Unterdessen wird am 1. Februar aus der Religion-Sendung «Motzmobil» künftig «Religion in 90 Sekunden» und ist gegen 11.30 Uhr im Programm.