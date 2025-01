«Bridgerton»-Fan-Event geplant

Vermischtes

Luke Thompson und Yerin Ha werden zu dem Event kommen.

Am Freitag, den 14. Februar 2025, dem Valentinstag, veranstalten der Streaming-Dienst Netflix und die Produktionsfirma Shondaland ein Fan-Event für die Serie. Dazu wurden die Hauptdarsteller der vierten Staffel, Luke Thompson und Yerin Ha, eingeladen. Das „Season of Love“-Event ist eine jährliche «Bridgerton»-Tradition und „lädt die Fans ein, einen Tag voller Romantik und Freude mit uns zu verbringen“.Dieses Jahr wird es ein intimes Gespräch geben, das von der Königin Charlotte der Serie (Golda Rosheuvel) selbst mit Thompson, Ha und Showrunnerin Jess Brownell moderiert wird. Die Veranstaltung, die außerhalb Londons stattfindet, soll laut Netflix „einige Neuigkeiten zur vierten Staffel“ enthalten.Netflix zufolge „konzentriert sich die vierte Staffel von ‚Bridgerton‘ auf den unkonventionellen Zweitgeborenen Benedict (Thompson). Obwohl sein älterer und sein jüngerer Bruder glücklich verheiratet sind, will sich Benedict nicht niederlassen - bis er auf dem Maskenball seiner Mutter eine bezaubernde Lady in Silber (Ha) trifft.“ Das von Netflix , Shondaland und Fever produzierte Event „Bridgerton Concerts by Candlelight“ wird in mehr als 30 neuen Städten stattfinden, darunter Seoul, Osaka, Mumbai und erneut im britischen Bath. Bei diesem multisensorischen Musikereignis werden Bridgerton-Hits im ikonischen Regency-Stil aufgeführt.