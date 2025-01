Blockbuster-Battle: Ein schwarzes Battle

TV-News

Die Komödie «America's Sweethearts» steht in diesem Battle den Actionfilmen «Black Rain» und «The Suicide Squad» gegenüber.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Spezialeinheit Task Force X, bestehend aus Kriminellen mit Superkräften, begibt sich auf eine heikle Mission: Nach einem Putsch gegen die demokratische Regierung auf der Insel Corto Maltese bekommt das sogenannte Suicide Squad die Aufgabe, sich in das feindliche Lager einzuschleusen, um an geheime Informationen zu gelangen. Doch das Militär kommt ihnen bald auf die Schliche und will dafür sorgen, dass das Selbstmordkommando seinem Namen alle Ehre macht. 2021 schrieb Quotenmeter in der Kino-Kritik: „Vor fünf Jahren gab es den ersten «Suicide Squad»-Film, der aber nicht gut ankam. Also alles nochmals auf Anfang, und diesmal richtig. Noch sarkastischer, noch brutaler, aber auch noch hirnverbrannter.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Sie sind das Traumpaar in Hollywood: die Filmstars Gwen und Eddie. Doch der Schein trügt, denn hinter den Kulissen haben sie sich schon lange getrennt. Während sich Gwen mit ihrem neuen Liebhaber über den Trennungsschmerz hinwegtröstet, ist Eddie nur noch ein Häufchen Elend. Ausgerechnet jetzt ist eine Promotion-Tour für ihren letzten gemeinsamen Film angesetzt, in dem sie ein innig verliebtes Paar spielen. Keine leichte Aufgabe für PR-Berater Lee und Gwens Schwester Kiki.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Tele 5, 20:15 Uhr)Die beiden New Yorker Kriminalpolizisten Nick Conklin und Charlie Vincent (Andy García) liefern einen Auftragskiller der Yakuza nach Osaka aus. Allerdings geht die Übergabe schief, sodass der Gangster entkommt. In Zusammenarbeit mit dem japanischen Inspektor Masahiro "Masa" Matsumoto nehmen die Cops aus Amerika das fernöstliche Verbrechersyndikat ins Visier. Die Jagd in der Unterwelt Japans mündet in einem blutigen Bandenkrieg, bei dem Schusswaffen auf traditionelle Schwerter treffen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 7