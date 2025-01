Trailer der neuen Vietnam-Doku-Serie erschienen

US-Fernsehen

Bereits Ende Januar ist «Vietnam: The War That Changed America» bei AppleTV+ abrufbar.

Die neue sechsteilige Dokumentarseriestartet am 31. Januar bei AppleTV+. Die Doku-Serie wird von dem Oscar-nominierten Ethan Hawke («Training Day») erzählt und erinnert an den 50. Jahrestag des Falls von Saigon und das Ende des Vietnamkriegs. Sie bietet einen zutiefst menschlichen Blick auf das Leben derer, die einen der umstrittensten Konflikte in der amerikanischen Geschichte durchlebt haben.«Vietnam: Der Krieg, die USA veränderte» verbindet eindrucksvolle Augenzeugenberichte, nie zuvor gesehenes Archivmaterial und emotionale Wiedervereinigungen zwischen Veteranen – von denen sich einige seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen haben – miteinander, um ihnen Heilung, Erinnerung und Versöhnung zu bringen. Die Filmemacher haben aus über 1.100 Stunden Archivmaterial ausgewählt, um die Zuschauer hinter die Schlagzeilen und in das Leben von Soldaten, Zivilisten auf allen Seiten des Konflikts, Antikriegsprotestlern und Überlebenden zu führen und so ein ungeschöntes Porträt einer vom Krieg zerrissenen Nation zu zeichnen. In sechs Episoden entsteht auch ein Bild von den tiefgreifenden Veränderungen in den Vereinigten Staaten selbst und dem ganz anderen Land, das aus dem Krieg hervorging.Zu den vorgestellten Stimmen gehören: Bill Broyles, ein gefeierter Hollywood-Drehbuchautor und Leutnant im Krieg, der sich nach 50 Jahren mit einem Mitglied seines Zuges wiedervereinigt; Hilary Brown, die erste Auslandskorrespondentin von ABC News, die über den Fall von Saigon aus erster Hand berichtete; Melvin Pender, der olympische Goldmedaillengewinner im Laufen, der 1968 zwischen seinen Einsätzen in Vietnam an Wettkämpfen teilnahm Vietnam teilnahm; Soldaten des Vietcong, die an der Tet-Offensive teilnahmen, darunter die erste Vietcong-Frau in ihrem Distrikt, die ein feindliches Flugzeug abschoss; ein Veteran, der dachte, sein Leben sei vorbei, und gezwungen war, mit dem Fallschirm über dem Ho-Chi-Minh-Pfad abzuspringen, und der sich mit dem Mann wiedervereinigt, der ihn gerettet hat; und vietnamesische Zivilisten, die den Krieg miterlebten und vor ihm flohen.«Vietnam: The War That Changed America» wurde für Apple TV+ von dem mit dem BAFTA- und Emmy-Award ausgezeichneten Team von 72 Films produziert, unter der Regie von Rob Coldstream und produziert von Caroline Marsden, mit den ausführenden Produzenten David Glover und Mark Raphael. Diese Serie ist nach dem Start von «John Lennon: Murder Without a Trial» im vergangenen Jahr die zweite Zusammenarbeit von Apple TV+ und 72 Films.