«Goldie» kommt Mitte Februar

US-Fernsehen

Der Streamingdienst AppleTV+ hat 13 halbstündige Episoden produzieren lassen.

Apple TV+ stellte die brandneue animierte Kinder- und Familien-Originalserievor, die am Freitag, dem 14. Februar, weltweit Premiere haben wird. Die 13 halbstündigen Episoden sind von Emily Brundiges gleichnamigem, preisgekröntem Kurzfilm aus dem Jahr 2019 inspiriert und folgen Goldie, einem riesigen Mädchen mit einem großen Herzen, das sich mit ihren besten Freunden in ihrer geliebten Stadt Boysenberg auf epische Abenteuer begibt. Gemeinsam lernen sie, dass es etwas ist, das man feiern sollte, anders zu sein, und dass es auf dieser Welt Platz für alle gibt – sogar für Riesen.Die Serie kann mit einer Starbesetzung aufwarten, darunter Jessica McKenna («The Mighty Ones»), der Emmy-Award-Nominierte Dee Bradley Baker («Phineas & Ferb»), Amari McCoy («Spidey and His Amazing Friends»), Vedanten Naidoo («Little Girl, Little Boy»), Grey DeLisle («The Fairly OddParents») und James Sie («Stillwater»). «Goldie» bietet auch eine herausragende Besetzung von Gaststars, darunter Henry Winkler, Al Yankovic, Nicole Byer, Cree Summer, Carlos Alazraqui, Maulik Pancholy, Maria Bamford und viele mehr.Die Serie wird von Mercury Filmworks produziert und von Brundige («Hilda») kreiert, der neben dem Daytime Emmy Award-Gewinner Clint Eland («Hilda») auch als ausführender Produzent fungiert. Der Emmy-Preisträger Graham MacDonald («Mickey Mouse») führt Regie, während Ben Greene («Hilda») als Chefautor fungiert.