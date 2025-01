Neue Darsteller bei «Invincible»

US-Fernsehen

In der dritten Staffel machen Jonathan Banks, Aaron Paul, Simu Liu und Tzi Ma mit.

Schon seit längerem hat Amazon die Animationsserieverlängert. Jetzt teilte der Streamingdienst mit, dass Aaron Paul («Breaking Bad»), Simu Liu («Shang Chi and the Legend of the Ten Rings»), Jonathan Banks («Breaking Bad»), Kate Mara («House of Cards»), Xolo Maridueña («Cobra Kai»), John DiMaggio («Futurama»), Tzi Ma («The Farewell»), Doug Bradley («Hellraiser»-Franchise) und Christian Convery («Sweet Tooth») mitspielen werden.Wie bereits angekündigt, werden die ersten drei Episoden der dritten Staffel von „Invincible“ am 6. Februar auf Prime Video veröffentlicht, und bis zum 13. März erscheinen jeden Donnerstag neue Episoden. Das Format basiert auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman, Cory Walker und dem Mitschöpfer Ryan Ottley. Kirkman ist zusammen mit Seth Rogen, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean und Evan Goldberg ausführender Produzent. Die Co-Executive Producer sind Helen Leigh und Walker. Die Serie wird von Skybound Entertainment und Amazon MGM Studios koproduziert.Ein neuer Bösewicht mit einer emotionalen Vergangenheit, Powerplex (Aaron Paul) absorbiert Energie – so kann er die Stärke eines Feindes gegen ihn einsetzen. Und dieser Feind ist Invincible. Becky (Kate Mara) hegt einen tiefen Hass auf Invincible und arbeitet mit Powerplex zusammen, um Gerechtigkeit zu schaffen, die ihr ihrer Meinung nach verwehrt wurde.Ein ernstzunehmender Bösewicht The Elephant (John DiMaggio) mit einem ernstzunehmenden Namen und einem ernstzunehmenden Aussehen. Er möchte, dass die Welt aufhört, Fleisch zu essen. Wahrscheinlich möchte er auch noch andere Dinge. Das ist egal, solange er ernstgenommen wird ... von irgendjemandem. Unter seiner runzligen Schale verbirgt sich der skrupellose Anführer des Ordens – eines internationalen Verbrechersyndikats. Aber das ist nicht alles, was dieser geheimnisvolle alte Mann Mr. Liu (Tzi Ma) verbirgt. Freiheitskämpfende Zwillinge (Xolo Maridueña) aus einer unruhigen Zukunft, die bereit sind, alles zu riskieren, um ihre Welt zu retten. Als wir ihn das letzte Mal sahen, war Marks jüngerer Bruder noch ein Kleinkind, aber wenn man halb Viltrumite und halb Thraxaner ist, wird man SEHR schnell erwachsen (Christian Convery). Als Elite-Attentäter für die geheime kriminelle Organisation von Herrn Liu schlug Multi-Paul (Simu Liu) den entgegengesetzten Weg seiner Schwester Dupli-Kate ein. Aber Blut ist dicker als Wasser.