Wahlen in Hamburg: ZDF startet mit sportlichem Vorlauf

TV-News

Shakuntala Banerjee wird nach Hamburg aufbrechen, um mit der Forschungsgruppe Wahlen die Ergebnisse zu präsentieren.

Nur sieben Tage nach dem Bund wählt Hamburg. Kein Problem für die Stadt und seine Partei, sagt SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher. Im Gegenteil: Gerade in schwierigen Zeiten im Bund seien stabile Verhältnisse im eigenen Land für die Hanseaten besonders wichtig. Das ZDF geht am Sonntag, 2. März 2025, ab 17.50 Uhr auf Sendung.Aus dem Congress Center Hamburg, in dem alle Medienanstalten ihre Studios haben, sendet das ZDF. Von dort begrüßt ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee ab 17.50 Uhr die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr zur Seite stehen Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und «heute journal»-Chef Stefan Leifert, der mit der Forschungsgruppe Wahlen für aktuelle Zahlen und Analysen sorgt.Nach der «heute»-Sendung um 19.00 Uhr wird die Berichterstattung fortgesetzt. Außerdem steht gegen 19.30 Uhr die «Berliner Runde» auf dem Programm. Im Vorfeld der Wahlsendung zeigt das ZDF mehrere Stunden Wintersport. Ab 16.35 Uhr steht der erste Durchgang des Skispringens der Herren auf dem Programm, das ab 17.50 Uhr mit dem Finale auf ZDFinfo und sportstudio.de fortgesetzt wird.