Kate de Castillo arbeitet mit Mediapro zusammen

Die neuen non-fiktionalen und fiktionalen Formate sollen in englischer oder spanischer Sprache produziert werden.

JC Acosta, Chef von TMS US & Canada, gab auf einer Podiumsdiskussion der Content Americas bekannt, dass The Mediapro Studio die Vorkaufsrechte an non-fiktionalen und fiktionalen Projekten der Firma Cholawood erworben hat. Gemeinsam sollen in Zukunft neue Projekte entwickelt und produziert werden. Die Formate sollen in spanischer oder englischer Sprache produziert werden. Zuletzt wurde der Actionthriller «Hunting Ana Bravo» produziert.„Ich freue mich sehr über die neue Partnerschaft mit Mediapro. Sie verstehen nicht nur die Vision von Cholawood, sondern auch die Bedeutung der Unterstützung von Frauen und Latinos in einer Industrie, die sich in einer Zeit des Wandels befindet. Nur gemeinsam können wir weiterhin unsere Stimmen erheben“, sagte Castillo in einer Erklärung.„Wir freuen uns sehr, Cholawood Productions im MediaPro Studio willkommen zu heißen. Kate, Carmen und Jessica sind wahre Pioniere, wenn es darum geht, den Latinos auf der ganzen Welt Gehör zu verschaffen. Da sich unser Studio auf die Vereinigten Staaten konzentriert, freuen wir uns darauf, gemeinsam Geschichten zu entwickeln, die das Publikum mit Latinos und Frauen in den Hauptrollen unterhalten.