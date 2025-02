Oscars werden Originals-Songs nicht abspielen

Kino-News

Vielmehr will man die Zeit dafür nutzen, um die Stadt mit ihren Bränden zu ehren.

Die Oscar-Academy hat am Mittwoch Details zur Verleihung Anfang März bekannt gegeben. Diesmal sollen die Waldbrände in Los Angeles thematisiert werden, dafür wollen die Verantwortlichen die Aufführung des besten Songs streichen. Das teilten Präsidentin Janet Yang und CO Bill Kramer mit.„Nach fortlaufenden Beratungen mit ABC, unserem Vorstand und anderen wichtigen Interessengruppen in der Filmbranche in Los Angeles und Umgebung wird die Planung für die 97. Oscar-Verleihung am Sonntag, dem 2. März, fortgesetzt. Bei den diesjährigen Oscars wird die Arbeit gefeiert, die uns als globale Filmgemeinschaft verbindet, und diejenigen gewürdigt, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben“, teilte die Academy mit.Außerdem heißt es: „In diesem Zusammenhang freuen wir uns, unsere „Fab 5“-Momente wieder aufleben zu lassen, bei denen einzelne Filmkünstler Nominierte ehren. Außerdem wird die Präsentation in der Kategorie „Bester Original-Song“ in diesem Jahr nicht mehr mit Live-Auftritten stattfinden, sondern sich auf die Songwriter konzentrieren. Wir werden ihre Kunstfertigkeit durch persönliche Reflexionen der Teams feiern, die diese Songs zum Leben erwecken. All dies und noch viel mehr wird die Geschichten und Inspirationen hinter den diesjährigen Nominierten enthüllen.“