A&E holt «Duck Dynasty» zurück

US-Fernsehen

Im Sommer fällt der Startschuss für 20 neue Episoden.

«Duck Dynasty» kehrt mit der neuen Seriezu A&E zurück. A&E hat 20 einstündige Episoden - zwei Staffeln - bei Wheelhouse's Spoke Studios und Tread Lively Productions in Auftrag gegeben. Die erneuerte Show wird Willie und Korie und ihre wachsende Familie von erwachsenen Kindern und Enkelkindern begleiten, die nächste Generation der Robertsons, die auf dem Familienanwesen in Louisiana lebt. Obwohl ihre Dynastie nicht nur aus Enten besteht, werden Willie und Korie ihren typischen Humor und Familienspaß einbringen, während sie die Zukunft von Duck Commander planen, ihren Kindern beim Heiraten zusehen, ihre Kinder und ihre eigenen Unternehmen beobachten und das Familienerbe weitergeben. Die Serie wird voraussichtlich im Sommer 2025 auf A&E ausgestrahlt, mit einer zweiten Ausstrahlung auf einem großen Streaming-Dienst am Ende jeder Staffel, die noch bekannt gegeben wird.«Duck Dynasty» lief elf Staffeln lang auf A&E und erreichte mit 11,8 Millionen Zuschauern seinen Höhepunkt, bevor die Robertsons 2017 beschlossen, die Serie zu beenden, um sich auf andere Unternehmungen zu konzentrieren. Die neue, aktualisierte Serie wird Willie und Korie Robertson, Miss Kay, Onkel Si und andere beliebte Familienmitglieder aus der ursprünglichen Erfolgsshow zurückbringen und die Zuschauer über das Leben der Kinder und Teenager auf dem Laufenden halten, die die Zuschauer kennen und lieben: John Luke, Sadie, Will, Bella und Rebecca und ihre wachsenden Familien.„Die Robertsons haben sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Bodenständigkeit, Südstaatencharme und sympathischem Humor einen Platz in den Wohnzimmern im ganzen Land verdient“, so Elaine Frontain Bryant, Executive Vice President & Head of Programming, A&E und Lifetime. «Duck Dynasty» hat viele Jahre lang zum Erfolg von A&E beigetragen, und wir freuen uns darauf, die Robertsons in der neuen Ausgabe wiederzusehen".„Zu A&E zurückzukehren ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Wir sind allen dankbar, die uns auf unserem Weg begleitet haben, während unsere Familie gewachsen und größer geworden ist, und wir können es kaum erwarten, die Kameras wieder für all unsere neuen Abenteuer oder vielleicht auch Missgeschicke laufen zu lassen“, sagten Willie und Korie Robertson.Brent Montgomery, CEO und ausführender Produzent von Wheelhouse, sagte: „Ich war ein großer Fan der ursprünglichen Duck Dynasty-Serie und fand, dass sie die beste Reality-Sitcom aller Zeiten war. Deshalb habe ich sofort die Gelegenheit ergriffen, mit Willie und Korie zu arbeiten. Die Robertsons leben nach dem Motto 'Glaube, Familie und Spaß', und das wird der Kern dessen sein, was wir den Zuschauern bieten.