«No Taste Like Home»-Trailer veröffentlicht

US-Fernsehen

In der neuen Doku-Serie steht Emmy-Preisträger Antoni Porowski im Mittelpunkt. Es werden gastronomische Ziele gesucht.

Jedes Gericht erzählt eine Geschichte. National Geographic hat den Trailer für die köstliche neue Serieveröffentlicht, die am 23. Februar auf National Geographic Premiere haben und am nächsten Tag auf Disney+ und Hulu gestreamt werden soll. Diese verlockende Doku-Serie lädt die Zuschauer ein, sich dem kulinarischen Experten und Emmy-Preisträger und Star von «Queer Eye», Antoni Porowski, anzuschließen, der prominente Gäste auf epische Reisen mitnimmt, um ihre gastronomischen Wurzeln zu erkunden.Von den belebten Straßen Italiens bis zu den üppigen Dschungeln Borneos verspricht jede Folge eine Erkundung des reichen Erbes, das mit geliebten Familienrezepten verbunden ist. Mit einer Starbesetzung, zu der die Emmy-Gewinnerin Awkwafina («Awkwafina Is Nora From Queens»), der SAG-nominierte Schauspieler Henry Golding («Crazy Rich Asians»), der Emmy-nominierte Schauspieler James Marsden («Paradise»), die Award-nominierte Schauspielerin Florence Pugh («We Live in Time»), die Emmy-nominierte Schauspielerin Issa Rae («Insecure») und der Emmy-Gewinner Justin Theroux («The Leftovers») serviert die Serie eine köstliche Mischung aus Essen, Kultur und persönlicher Entdeckung.„Es ist ein wunderbares Abenteuer, unsere Vergangenheit durch das großartige Bindeglied Essen zu entdecken“, sagte Porowski. “Ich fühle mich geehrt, diese Reise der Selbstentdeckung mit neuen und alten Freunden an der Seite von National Geographic zu unternehmen, während wir gemeinsam lernen, wie verschiedene Kulturen das Essen zelebrieren und ihre Traditionen erleben.“In jeder Folge enthüllen Antoni und seine Gäste die einzigartigen Geschichten hinter beliebten Familiengerichten, wie z. B. die köstlichen Ursprünge der Pasta von Theroux' Familie in Italien oder die köstlichen Aromen von Awkwafinas koreanischem Erbe. Unterwegs treffen sie auf Einheimische, die ihre eigenen Familiengeschichten und kulinarischen Traditionen teilen, und gipfeln in einem Familienessen, bei dem ein klassisches Gericht aus der Region serviert wird, das die Schönheit jeder Kultur beleuchtet. Vom Essen mit Mitgliedern des Königshauses bis hin zu Geländefahrten mit dem Allradfahrzeug ist jedes kulinarische Abenteuer voller herzerwärmender Momente, lebendiger Aromen und überraschender Enthüllungen, die tief in die Geschichten hinter der Herkunft jedes Gastes eintauchen.