CBS blickt hinter die Kulissen des Grammys

US-Fernsehen

Die Spezial-Sendung ist kurz vor der Verleihung des Musikpreises zu sehen.

Zwei Tage vor der größten Nacht der Musik nehmen die Produzenten der Grammy Awards die Zuschauer mit hinter die Kulissen und gewähren ihnen einen noch nie dagewesenen Einblick in die Entstehung der größten Nacht der Musik in, das am Freitag, dem 31. Januar, um 20:00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird. Die zuvor geplante Premiere von «NCIS: Sydney» wird auf Freitag, den 7. Februar verschoben.In diesem rasanten, energiegeladenen Special, das von Nischelle Turner («Entertainment Tonight») moderiert wird, erhalten die Zuschauer einen exklusiven Einblick in die Vorbereitungen auf die Grammy Awards, die am Sonntag, dem 2. Februar, um 20.00 Uhr auf CBS ausgestrahlt werden. Außerdem werden in dem Special Geschichten über Heldentum und die Reaktion der Gemeinschaft auf die Waldbrandkrise beleuchtet, mit Informationen über die Los Angeles Fire Relief Effort, einen von der Recording Academy und MusiCares ins Leben gerufenen Wohltätigkeitsfonds.Zu den diesjährigen Grammy-Nominierten gehören einige der bekanntesten Namen der Musikgeschichte, darunter Taylor Swift, Beyoncé und die Beatles, aber auch Megastars wie Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone und andere. In «Inside the 67th Annual Grammy Awa» geben Branchenkenner ihre Expertenmeinung darüber ab, wer die besten Chancen hat, den größten Musikpreis zu gewinnen. 2024 war ein Durchbruchjahr für globale Superstars wie Sabrina Carpenter, Chappell Roan und Charli XCX – Künstler, die bereit sind, das nächste Jahrzehnt der Musik zu prägen. Die Sonderbeiträge enthalten exklusive Interviews und seltenes Probenmaterial mit diesen aufstrebenden Talenten, die ihre Vorbereitung auf die Grammy-Auftritte zeigen.