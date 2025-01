Patton Oswalt schaut bei «Suits LA» vorbei

US-Fernsehen

Auch andere Schauspieler werden in der Neuauflage der Anwaltsserie zu sehen sein.

Das Branchenblatt "Variety" will erfahren haben, dass Patton Oswalt, Brian Baumgartner und Enrico Colantoni in der neuen Seriezu sehen sein werden. Zuvor waren bereits Maggie Grace, Matt Letscher, Sofia Pernas und Carson A. Egan in Gastrollen angekündigt worden. Die Hauptbesetzung besteht aus Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt und Bryan Greenberg. «Suits»-Darsteller Gabriel Macht wird in mehreren Episoden zu sehen sein.Die Handlung: „Ted Black (Amell), ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus New York, hat sich neu erfunden und vertritt die mächtigsten Klienten in Los Angeles. Seine Kanzlei steckt in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle übernehmen, die er sein ganzes Berufsleben lang verachtet hat. Ted ist umgeben von einer Gruppe außergewöhnlicher Charaktere, die ihre Loyalität zu Ted und untereinander auf die Probe stellen, während sie nicht umhin können, ihr Privatleben mit ihrem Berufsleben zu vermischen. All dies geschieht, während wir nach und nach die Ereignisse aufdecken, die Ted vor Jahren dazu gebracht haben, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen.«Suits»-Schöpfer Aaron Korsh fungiert als Autor und ausführender Produzent der Serie. David Bartis, Doug Liman, Gene Klein, Anton Cropper, Genevieve Sparling, Rick Muirragui und Jon Cowan sind ebenfalls ausführende Produzenten. UCP ist das Studio.