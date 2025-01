Das Erste holt sich Quotenkracher

TV-News

Die Karnevalssendung aus Mainz war schon immer ein Garant für gute Reichweiten.

In diesem Jahr istbei Das Erste zu sehen. Die Fernsehstation wird am Freitag, den 28. Februar 2025, ab 20.15 Uhr die Sendung ausstrahlen. Im vergangenen Jahr durfte das ZDF die Sendung zeigen und verbuchte eine Reichweite von 4,71 Millionen Fernsehzuschauer, was einen guten Marktanteil von 21,5 Prozent bedeutete. Weil die linearen Zuschauerzahlen sinken, holte das ZDF mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen sogar 10,4 Prozent Marktanteil – das beste Ergebnis der Sendung seit den 2000ern.Der Mainzer Carneval Club teilte mit, dass die Sendung erneut im Kurfürstlichen Schloss in der Peter-Altmeier-Allee 1 in Mainz aufgezeichnet wird. Die Generalprobe findet bereits am Mittwoch, den 26. Februar 2024, statt. Außerdem bietet man am 23. Februar eine kostenlose Sitzung auf dem Mainzer Bischofsplatz – parallel zur Bundestagswahl – an.Der Bayerische Rundfunk behält auch weiterhin die Sendung. Diese wird bereits am Freitag, den 21. Februar 2025, ab 19.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Würde diese auch bei Das Erste laufen, würde man sicherlich auch eines Tages die Vier-Millionen-Marke überschreiten und «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» Konkurrenz machen können.