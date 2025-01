NDR und Das Erste senden Bürgerschaftswahl

TV-News

Am Rosenmontag wird eine Sonderausgabe des «Hamburg Journals» gesendet.

Eine Woche nach der vorgezogenen Bundestagswahl wird in der Hansestadt Hamburg ein neues Parlament gewählt. Nach jüngsten Umfragen können SPD und Grüne ihre Koalition fortsetzen, Peter Tschentscher bleibt wohl Ministerpräsident und Oberbürgermeister. Die Wahllokale öffnen um 08.00 Uhr im Hamburg.Bevor die Wahlergebnisse kommen, strahlt der NDR Fernsehenum 13.00 Uhr aus. "Leiwe Jecken, leiwe Lüe, et is mal weer Schoduvel-Tiet": Unter diesem Motto ziehen am Karnevalssonntag, 2. März 2025, wieder Tausende kostümierte Menschen beim größten Karnevalsumzug des Nordens durch die Löwenstadt Braunschweig. Gemeinsam feiern sie den Schoduvel, auf Hochdeutsch: Scheuchteufel. Britta von Lucke moderiert. Als Experte an ihrer Seite ist wieder André Ehlers dabei.Ab 17.45 Uhr zeigen NDR Fernsehen und Das Erste . Noch ist unklar, welche Teams vor der Kamera stehen werden. Klar ist allerdings, dass Das Erste um 19.10 Uhr nach der «Sportschau» um 18.45 Uhr ein weiteres Mal auf Sendung geht. Dort steht die Auslosung des DFB-Pokals an. Ab 19.30 Uhr kommen die Highlights der ersten zweiten Bundesliga, ehe um 21.50 Uhr eine «Tagesthemen extra»-Ausgabe ansteht.Das NDR Fernsehen sendet daszwischen 19.30 und 20.00 Uhr, am Rosenmontag wird um 09.30 Uhr eine Sonderausgabe des Journals geben. Der Norddeutsche Rundfunk teilte allerdings nicht mit, wer die verschiedenen Sendungen moderieren wird.