SAG-AFTRA einigt sich mit Telemundo

Wirtschaft

Das amerikanische spanischsprachige Network beugt sich den Forderungen.

SAG-AFTRA gab bekannt, dass sie in ihren Vertragsverhandlungen mit den Telemundo Television Studios eine vorläufige Einigung über spanischsprachige Fernsehschauspieler erzielt hat. Die Verhandlungen für diese Vereinbarung begannen Anfang Dezember 2024 und wurden am Freitagabend, dem 17. Januar 2025, nach mehreren Unterbrechungen abgeschlossen. Wenn der Vertrag genehmigt wird, gilt er für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2028. ie vollständigen Einzelheiten der Vereinbarung werden nach einer Überprüfung durch den Nationalen Vorstand von SAG-AFTRA bekannt gegeben.„Dies war eine entscheidende und produktive Verhandlung, und ich bin meinen Kollegen im Verhandlungsausschuss und unseren Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit bei der Sicherung dieses Vertrags dankbar“, sagte Carmen Olivares, Vorsitzende des Verhandlungsausschusses der SAG-AFTRA. “Es ist mir eine Ehre, meinen Kollegen im spanischsprachigen Fernsehen zu dienen, und ich bin stolz darauf, diese neuen Bedingungen in ihrem Namen sichern zu können.“Duncan Crabtree-Ireland, National Executive Director und Chief Negotiator von SAG-AFTRA, sagte: „Mein tiefster Dank gilt der Vorsitzenden des Verhandlungsausschusses, Carmen Olivares, und allen Mitgliedern des Verhandlungsausschusses sowie unseren hervorragenden Verhandlungsmitarbeitern für ihr Engagement, Ihren Kollegen einen bahnbrechenden Vertrag zu bescheren, der ihren Bedürfnissen gerecht wird und die Bedingungen und Vergütungen sicherstellt, die Künstler verdienen. Ich freue mich darauf, diese Vereinbarung dem National Board vorzulegen.“Javier Pons, Executive Vice President von Telemundo Television Studios, sagte: „Diese aktualisierte Vereinbarung steht für das Engagement von Telemundo Studios gegenüber seinen talentierten Künstlern und für die kontinuierliche Entwicklung einer produktiven Beziehung mit SAG-AFTRA.“ Telemundo ist der größte Arbeitgeber für spanischsprachige Talente in den Vereinigten Staaten.