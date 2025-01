Sat.1 Gold wird wieder tierisch

TV-News

André Vogt versucht wieder Straßenhunden ein Zuhause zu Geben.

Der Fernsehsender Sat.1 Gold hat sein neues Programm präsentiert und dort sind neue Episoden vonverzeichnet. Die neuen Episoden werden am Donnerstagabend ausgestrahlt. Die ersten zwei Episoden sind auf dem 13. Februar ab 21.10 Uhr terminiert.In der ersten Folge reist Hundecoach André Vogt nach Bosnien, um den österreichischen Verein "Ein Herz für Hunde" zu unterstützen, der sich um Streuner kümmert, die auf oder in der Umgebung der örtlichen Mülldeponie leben. Die Mitglieder des Vereins versorgen die Tiere mit Futter, kümmern sich um Kastrationen, um kranke oder verletzte Hunde.Danach geht Vogt mit dem Deutschen Verein "CanisPro" nach Bulgarien, um sich über die Situation vor Ort und über nachhaltigen Tierschutz zu informieren. Allein 10.000 Straßenhunde leben schätzungsweise in der Hauptstadt Sofia. Gemeinsam mit den Tierschützern will André die Streuner mit Futter versorgen und einen Hund einfangen, um ihn kastrieren zu können.Auf dem 20.15-Uhr-Slot startet die Wiederholung von. Die Reality-Doku begleitet Tierärzte in ihrer Kleintierpraxis, im Zoo, im Pferdestall oder auf dem Bauernhof. Vom erkrankten Hamster bis zum Pferd mit Zahnschmerzen, vom Huhn mit Schnupfen bis zum verletzten Zackelschaf: Die Pfotenhelden kümmern sich mit viel Leidenschaft und Herz um die Belange ihrer tierischen Patienten. Doch was passiert eigentlich hinter ihren Praxis-Türen?